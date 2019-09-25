На матче 1/16 финала Кубка России с «КАМАЗом» болельщики «Спартака» вывесили баннер про пиджак. Передаёт корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

«Окончен бой, снимай пиджак, дуй домой», — написано на баннере болельщиков столичной команды.

Баннер фанатов «Спартака» про пиджак Фото : Григорий Телингатер

Встреча проходит на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. К 25-й минуте встречи «Спартак» выигрывает у «КАМАЗа» со счётом 1:0.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова. В роли его ассистентов выступаю Николай Богач (Люберцы) и Сергей Архипов (Ульяновск).

С турнирной сеткой нынешнего розыгрыша Кубка России можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание турнира доступно здесь.

