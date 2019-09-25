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Болельщики «Спартака» вывесили баннер про пиджак

Болельщики «Спартака» вывесили баннер про пиджак
Футбол / Кубок России 0

На матче 1/16 финала Кубка России с «КАМАЗом» болельщики «Спартака» вывесили баннер про пиджак. Передаёт корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

«Окончен бой, снимай пиджак, дуй домой», — написано на баннере болельщиков столичной команды.

Баннер фанатов «Спартака» про пиджак
Баннер фанатов «Спартака» про пиджак
Фото: Григорий Телингатер

Встреча проходит на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. К 25-й минуте встречи «Спартак» выигрывает у «КАМАЗа» со счётом 1:0.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова. В роли его ассистентов выступаю Николай Богач (Люберцы) и Сергей Архипов (Ульяновск).

С турнирной сеткой нынешнего розыгрыша Кубка России можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание турнира доступно здесь.

«КАМАЗ» — «Спартак»: составы команд на матч 1/16 финала Кубка России
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