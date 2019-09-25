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Дядюн: надеюсь, руководство «Рубина» поймёт Шаронова и предоставит ему время

Дядюн: надеюсь, руководство «Рубина» поймёт Шаронова и предоставит ему время
Футбол / Кубок России 0

Форвард «Химок» Владимир Дядюн прокомментировал победу в матче 1/16 финала Кубка России с «Рубином» (3:0).

«Мне приятно видеть «Рубин», который возглавляет Шаронов. Конечно, «Рубин» — это та команда, которую меньше всего хотелось обидеть, но это всё постфактум. Такие вещи стоит обсуждать только после футбола. Я общался с Шароновым после игры, пожелал им удачи. Команда играет в неплохой футбол, а результата нет. Я думаю, что будет скоро становление команды. Их игра стала интереснее, они перешли на модель в четыре защитника, стали играть по-другому, нежели когда играл я. Сейчас им требуется время и терпение, чтобы перестроиться. Надеюсь, что руководство поймёт Шаронова и предоставит ему необходимое время на перестроение. Я пихал своим защитникам? Мы не пихаем друг другу, а конструктивно подсказываем», — передаёт слова Владимира Дядюна корреспондент «Чемпионата» Глеб Ярославцев.

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