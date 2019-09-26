Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Крылья Советов» — «Тамбов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Источник: Аллегри готов возглавить «Тоттенхэм»

Источник: Аллегри готов возглавить «Тоттенхэм»
Футбол / Англия 0

Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри готов возглавить «Тоттенхэм Хотспур» в случае увольнения Маурисио Почеттино, утверждает The Sun со ссылкой на собственные источники.

Под руководством Поччетино «Тоттенхэм» неудачно стартовал в новом сезоне. В шести турах английской Премьер-лиги лондонцы набрали лишь восемь очков. Кроме того, они вылетели из Кубка английской лиги, уступив в матче третьего раунда турнира по пенальти «Колчестеру».

Сам Почеттино, как утверждают СМИ, может уйти в мадридский «Реал». Перед финалом Лиги чемпионов прошлого сезона аргентинец говорил, что в случае победы может оставить свой пост, учитывая, что он достигнет поставленных целей. Почеттино уже давно связывают с возможным переходом в «Реал».

Аллегри может сменить Сульшера в «Манчестер Юнайтед»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент