Источник: Аллегри готов возглавить «Тоттенхэм»

Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри готов возглавить «Тоттенхэм Хотспур» в случае увольнения Маурисио Почеттино, утверждает The Sun со ссылкой на собственные источники.

Под руководством Поччетино «Тоттенхэм» неудачно стартовал в новом сезоне. В шести турах английской Премьер-лиги лондонцы набрали лишь восемь очков. Кроме того, они вылетели из Кубка английской лиги, уступив в матче третьего раунда турнира по пенальти «Колчестеру».

Сам Почеттино, как утверждают СМИ, может уйти в мадридский «Реал». Перед финалом Лиги чемпионов прошлого сезона аргентинец говорил, что в случае победы может оставить свой пост, учитывая, что он достигнет поставленных целей. Почеттино уже давно связывают с возможным переходом в «Реал».