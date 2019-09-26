Источник: Аллегри готов возглавить «Тоттенхэм»
Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри готов возглавить «Тоттенхэм Хотспур» в случае увольнения Маурисио Почеттино, утверждает The Sun со ссылкой на собственные источники.
Под руководством Поччетино «Тоттенхэм» неудачно стартовал в новом сезоне. В шести турах английской Премьер-лиги лондонцы набрали лишь восемь очков. Кроме того, они вылетели из Кубка английской лиги, уступив в матче третьего раунда турнира по пенальти «Колчестеру».
Сам Почеттино, как утверждают СМИ, может уйти в мадридский «Реал». Перед финалом Лиги чемпионов прошлого сезона аргентинец говорил, что в случае победы может оставить свой пост, учитывая, что он достигнет поставленных целей. Почеттино уже давно связывают с возможным переходом в «Реал».
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