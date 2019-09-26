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Фанатов «Спартака» заперли на трибуне на ключ. Видео

Фанатов «Спартака» заперли на трибуне на ключ. Видео
Футбол / Кубок России 0

Болельщики московского «Спартака» наблюдали за матчем 1/16 финала Кубка России с «КАМАЗом», находясь взаперти.

После того как все фанаты красно-белых прошли на гостевой сектор стадиона «КАМАЗ», где проходила встреча, стюарды закрыли на ключ калитки, через которые осуществлялся вход.

Видео доступно на «Чемпионате».

Напомним, «Спартак» добился победы в матче с «КАМАЗом» со счётом 2:1. Таким образом, красно-белые вышли в следующую стадию Кубка России, а команда из Набережных Челнов завершила выступление в турнире.

С турнирной сеткой нынешнего розыгрыша Кубка России можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание турнира доступно здесь. Действующим триумфатором соревнования является московский «Локомотив».

Похоже, у нас есть повод задуматься: для кого вообще играет «Спартак»?
Репортаж из Набережных Челнов.
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