Фанатов «Спартака» заперли на трибуне на ключ. Видео

Болельщики московского «Спартака» наблюдали за матчем 1/16 финала Кубка России с «КАМАЗом», находясь взаперти.



После того как все фанаты красно-белых прошли на гостевой сектор стадиона «КАМАЗ», где проходила встреча, стюарды закрыли на ключ калитки, через которые осуществлялся вход.

Видео доступно на «Чемпионате».



Напомним, «Спартак» добился победы в матче с «КАМАЗом» со счётом 2:1. Таким образом, красно-белые вышли в следующую стадию Кубка России, а команда из Набережных Челнов завершила выступление в турнире.



С турнирной сеткой нынешнего розыгрыша Кубка России можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание турнира доступно здесь. Действующим триумфатором соревнования является московский «Локомотив».