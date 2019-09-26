П. Мальдини — о Джампаоло: при Сакки «Милан» столкнулся с такими же трудностями

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини поддержал главного тренера команды Марко Джампаоло.

В первых четырёх турах итальянской Серии А «Милан» одержал две победы и потерпел два поражения.

«Не можем позволить себе действовать поспешно и нетерпеливо. Мы выбрали тренера, который хочет использовать очень специфический стиль игры. Знали, что потребуется время, поэтому сохраняем уверенность.

Мы хорошо знаем, тренера какого типа наняли. Обсуждали все эти вопросы до подписания контракта с ним. «Милан» — амбициозный клуб, и мы продолжаем верить, что Джампаоло является подходящим специалистом.

Помню, как мы столкнулись с такими же трудностями при Арриго Сакки. У него тоже были очень точные идеи. Мало что получалось в первые месяцы, но потом, как только улучшились результаты, все поняли, что это правильный подход», — цитирует Мальдини Sky Sport Italia.