П. Мальдини — о Джампаоло: при Сакки «Милан» столкнулся с такими же трудностями

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини поддержал главного тренера команды Марко Джампаоло.
В первых четырёх турах итальянской Серии А «Милан» одержал две победы и потерпел два поражения.
«Не можем позволить себе действовать поспешно и нетерпеливо. Мы выбрали тренера, который хочет использовать очень специфический стиль игры. Знали, что потребуется время, поэтому сохраняем уверенность.
Мы хорошо знаем, тренера какого типа наняли. Обсуждали все эти вопросы до подписания контракта с ним. «Милан» — амбициозный клуб, и мы продолжаем верить, что Джампаоло является подходящим специалистом.
Помню, как мы столкнулись с такими же трудностями при Арриго Сакки. У него тоже были очень точные идеи. Мало что получалось в первые месяцы, но потом, как только улучшились результаты, все поняли, что это правильный подход», — цитирует Мальдини Sky Sport Italia.
- 26 сентября 2019
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