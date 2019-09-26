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Хохлов не присутствовал на тренировке «Динамо», занятие проводил Никифоров

Хохлов не присутствовал на тренировке «Динамо», занятие проводил Никифоров
Футбол / РПЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов не присутствовал на сегодняшней тренировке команды.

Занятие проводил его ассистент Юрий Никифоров. Возможной причиной отсутствия 43-летнего специалиста на тренировке может быть встреча с руководством клуба.

Хохлов возглавил «Динамо» в октябре 2017 года. Его контракт с бело-голубыми рассчитан до лета следующего года.

В турнирной таблице Премьер-Лиги «Динамо» занимает 11-е место. В активе столичной команды 10 очков после 10 туров. В ближайшем матче подопечные Хохлова встретятся с «Ростовом». Матч состоится в субботу, 28 сентября, в Ростове-на-Дону.

Ранее «Динамо» вылетело из Кубка России, уступив во встрече 1/64 финала «Лучу» (0:1).

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