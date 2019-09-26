Хохлов не присутствовал на тренировке «Динамо», занятие проводил Никифоров

Как стало известно «Чемпионату», главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов не присутствовал на сегодняшней тренировке команды.

Занятие проводил его ассистент Юрий Никифоров. Возможной причиной отсутствия 43-летнего специалиста на тренировке может быть встреча с руководством клуба.

Хохлов возглавил «Динамо» в октябре 2017 года. Его контракт с бело-голубыми рассчитан до лета следующего года.

В турнирной таблице Премьер-Лиги «Динамо» занимает 11-е место. В активе столичной команды 10 очков после 10 туров. В ближайшем матче подопечные Хохлова встретятся с «Ростовом». Матч состоится в субботу, 28 сентября, в Ростове-на-Дону.

Ранее «Динамо» вылетело из Кубка России, уступив во встрече 1/64 финала «Лучу» (0:1).