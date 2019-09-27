Крал: «Спартак» — самый успешный клуб РФ, мы должны продолжать победные традиции

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал заявил, что команде нужно продолжить победные традиции, которые исторически свойственны красно-белым.
«Спартак» исторически самый успешный клуб в России, а наша задача — продолжать эти победные традиции. Каждый игрок должен понимать, что выступать за такую команду — огромная честь", — приводит слова Крала клубная пресс-служба «Спартака».
Крал перешёл в «Спартак» в летнее трансферное окно из пражской «Славии» за € 12 млн. Трансфер 21-летнего футболиста стал вторым в списке самых дорогих продаж чешских клубов. Дороже из местного чемпионата уходил только Томаш Росицки: из «Спарты» — в дортмундскую «Боруссию» в январе 2001 года (€ 14,5 млн).
«Спартак», набрав 14 очков в 10 турах, занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
- 27 сентября 2019
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