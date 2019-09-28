Виллаш-Боаш: Кокорин только вышел из тюрьмы, вряд ли он захочет покидать Россию
Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш высказался о проблемах, которые настигли его команду в атаке. В ближайшем матче чемпионата Франции с «Ренном» (29 сентября) команде не помогут ведущие игроки в лице Димитри Пайета (дисквалификация) и Флорьяна Товена (травма).
«Всё уже решено. Если только вы не скажете мне, что Криштиану Роналду стал свободным агентом! А так остаётся Атем Бен-Арфа, но мы о нём уже говорили. Тоже есть Александр Кокорин, мой друг. Но он только вышел из тюрьмы. И даже если бы этот вариант устроил „Марсель“, не думаю, что он захотел бы покидать Россию», — приводит слова Виллаш-Боаша Footmercato.
В турнирной таблице чемпионата Франции «Марсель» занимает 6-е место. В активе команды 12 очков в 7 матчах.
Пайет дисквалифицирован на четыре матча Лиги 1 за оскорбление судьи
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