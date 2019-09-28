Тухель: Маркиньос может стать одним из лучших игроков в мире

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель поделился мнением о бразильском защитнике клуба Маркиньосе.

«Маркиньос – исключительный человек, скромный, вежливый, надёжный и профессиональный. Он отличный игрок. Думаю, что он может стать одним из лучших игроков в мире.

Он показывает это на каждой тренировке. У него есть сила духа и самоотверженное отношение к игре. Маркиньос одинаково хорошо играет при любой расстановке и на любой позиции. Это очень важно для нас», — приводит слова Тухеля пресс-служба клуба.

«Пари Сен-Жермен» лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции. В активе парижан 15 очков. Столько же набрал «Анже», однако команда Томаса Тухеля находится выше за счёт лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.