Промес: у тренера есть проблемы с выбором состава в «Аяксе»

Полузащитник «Аякса» Квинси Промес высказался о хет-трике в ворота «Фортуны» в перенесённом матче 4-го тура чемпионата Нидерландов.

«У тренера есть проблема с выбором состава. У нас с Донни ван де Беком в центре поля поля всё отлично получалось. Мы были гибкими. Будем ли мы играть чаще, решать тренеру, но мы доказали, что можем играть вместе. Не отдаю предпочтение игре на той или иной позиции. Стараюсь играть максимально свободно и быть важным для команды.

Я достаточно опытен, чтобы реально оценивать ситуацию, в которой я оказался на старте сезона. В конечном счёте, всё дело в производительности. Конкуренция в составе идёт на пользу «Аяксу». Конечно, придётся иметь дело с недовольными игроками. Но, с другой стороны, это замечательно. Потому что ты знаешь, что должен из кожи лезть на каждой тренировке", — цитирует Промеса De Telegraaf.