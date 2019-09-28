Крал: верю, что РПЛ и «Спартак» сделают меня сильнее!

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал рассказал о разнице чешского и российского чемпионатов, а также отметил, что уже ощущает прогресс в московской команде.
«Не сказал бы, что чемпионаты России и Чехии сильно отличаются. Задачи ставятся те же. Но кое-что стало для меня открытием. В России больше сильных команд, игроки в целом лучше управляются с мячом, многие навыки развиты лучше. Поэтому здесь ты каждую неделю проводишь тяжелый матч. Я верю, что РПЛ и «Спартак» сделают меня сильнее!
С каждой тренировкой чувствую себя лучше. Привыкаю к новой команде сам, а партнёры привыкают ко мне. Кроме того, я привык каждый день заниматься индивидуально и рад, что на базе «Спартака» для этого созданы отличные условия», — приводит слова Крала официальный сайт «Спартака».
- 28 сентября 2019
-
13:09
-
13:08
-
13:02
-
12:53
-
12:39
-
12:20
-
12:03
-
12:01
-
11:50
-
11:30
-
11:15
-
11:14
-
11:02
-
11:00
-
10:47
-
10:38
-
10:34
-
10:11
-
10:04
-
09:54
-
09:38
-
09:33
-
09:18
-
08:51
-
08:28
-
08:00
-
06:42
-
06:14
-
03:56
-
03:22
-
03:15
-
02:25
-
02:14
-
01:56
-
01:24