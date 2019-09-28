Крал: верю, что РПЛ и «Спартак» сделают меня сильнее!

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал рассказал о разнице чешского и российского чемпионатов, а также отметил, что уже ощущает прогресс в московской команде.



«Не сказал бы, что чемпионаты России и Чехии сильно отличаются. Задачи ставятся те же. Но кое-что стало для меня открытием. В России больше сильных команд, игроки в целом лучше управляются с мячом, многие навыки развиты лучше. Поэтому здесь ты каждую неделю проводишь тяжелый матч. Я верю, что РПЛ и «Спартак» сделают меня сильнее!



С каждой тренировкой чувствую себя лучше. Привыкаю к новой команде сам, а партнёры привыкают ко мне. Кроме того, я привык каждый день заниматься индивидуально и рад, что на базе «Спартака» для этого созданы отличные условия», — приводит слова Крала официальный сайт «Спартака».

Крал: «Спартак» — самый успешный клуб РФ, мы должны продолжать победные традиции