Головин: мои голы не так важны, мы должны вернуть «Монако» на вершину

Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался об игре в матче 7-го тура французской Лиги 1 с «Ниццей» (3:1). Напомним, российский хавбек стал автором дубля, а также одной результативной передачи.

«Не уделяю особого внимания своим голам, это не так важно. Прежде всего мы должны вернуть „Монако“ на вершину. Чувствую себя комфортно в центре поля. Могу навязывать свою игру и помогать партнёрам по команде.

Возможно, если бы я был выходцем из Европы, переход дался бы проще. Я ни с кем не советовался, когда делал этот выбор. Многие — Слуцкий, Черчесов, Гончаренко — делились со мной советами. У всех у них было разное мнение", — цитирует Головина официальный сайт французской Лиги 1.