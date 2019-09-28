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Гильерме проводит 300-й матч в составе «Локомотива»

Гильерме проводит 300-й матч в составе «Локомотива»
Футбол / РПЛ 0

Матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Зенит» стал для голкипера московского клуба Маринато Гильерме 300-м в составе «железнодорожников».

Представители «Локомотива» перед стартовым свистком вручили Гильерме памятную футболку с 300-м номером, передаёт корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.

Маринато Гильерме
Маринато Гильерме
Фото: Максим Ерёмин, «Чемпионат»

Знаменитый вратарь «Локомотива» Сергей Овчинников провёл в составе «железнодорожников» 367 матчей. Он занимает третье место по этому показателю в истории клуба, Гильерме — седьмое.

Матч «Локомотив» — «Зенит» сейчас проходит в Москве на стадионе «РЖД Арена». К 13-й минуте счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Приобрести и посмотреть прямую видеотрансляцию матча можно здесь.

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