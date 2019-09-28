Гильерме проводит 300-й матч в составе «Локомотива»
Матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Зенит» стал для голкипера московского клуба Маринато Гильерме 300-м в составе «железнодорожников».
Представители «Локомотива» перед стартовым свистком вручили Гильерме памятную футболку с 300-м номером, передаёт корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.
Маринато Гильерме
Фото: Максим Ерёмин, «Чемпионат»
Знаменитый вратарь «Локомотива» Сергей Овчинников провёл в составе «железнодорожников» 367 матчей. Он занимает третье место по этому показателю в истории клуба, Гильерме — седьмое.
Матч «Локомотив» — «Зенит» сейчас проходит в Москве на стадионе «РЖД Арена». К 13-й минуте счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Приобрести и посмотреть прямую видеотрансляцию матча можно здесь.
5 лучших вратарей тура РПЛ. Версия Владимира Габулова
Бывший вратарь сборной России определяет лучших в 9-м туре РПЛ. Первое место вас удивит.
- 28 сентября 2019
-
20:49
-
20:41
-
20:39
-
20:31
-
20:24
-
20:22
-
20:21
-
20:17
-
20:14
-
20:11
-
20:10
-
20:09
-
20:01
-
19:49
-
19:39
-
19:25
-
19:17
-
19:04
-
19:02
-
19:02
-
18:55
-
18:53
-
18:44
-
18:35
-
18:32
-
18:24
-
18:23
-
18:10
-
18:06
-
17:58
-
17:53
-
17:52
-
17:40
-
17:39
-
17:35
Партнерский контент