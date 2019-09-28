Д. Сильва установил рекорд АПЛ, одержав 200 побед в 289 матчах
В матче 7-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» на выезде обыграл «Эвертон» со счётом 3:1.
Для полузащитника «горожан» Давида Сильвы победа стала 200-й в английской Премьер-лиге. Для достижения этого показателя испанцу достаточно было провести 289 матчей. Таким образом, 33-летний хавбек достиг отметки в 200 побед быстрее всех в истории АПЛ.
Сильва перешёл в «Манчестер Сити» летом 2010 года из «Валенсии». Сумма трансфера составила € 28,75 млн. В составе клуба из Манчестера он принял участие более чем в 400 матчах, забил 72 гола и отдал 134 результативные передачи. С «Манчестер Сити» он четыре раза становился победителем английской Премьер-лиги. Контракт игрока с английским клубом действителен до лета 2020 года.
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