Кутепов тренировался в специальной маске перед матчем с «Оренбургом»
Московский «Спартак» продолжает подготовку к матчу 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом».
«Защитник Илья Кутепов сегодня тренировался в специальной защитной маске. Он получил повреждение во встрече прошлого тура с «Уфой», — сообщает официальный «твиттер» московского клуба.
В нынешнем сезоне 26-летний Кутепов принял участие в двух матчах чемпионата России (в одном — в основном составе), в которых получил одну жёлтую карточку.
Матч «Спартак» — «Оренбург» состоится 29 сентября в Москве. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Оренбург». Кроме того, будет доступна платная видеотрансляция матча.
«Спартак», набрав 14 очков, занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» (8) — на 15-м месте.
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