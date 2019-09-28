Кутепов тренировался в специальной маске перед матчем с «Оренбургом»

Московский «Спартак» продолжает подготовку к матчу 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом».

«Защитник Илья Кутепов сегодня тренировался в специальной защитной маске. Он получил повреждение во встрече прошлого тура с «Уфой», — сообщает официальный «твиттер» московского клуба.

В нынешнем сезоне 26-летний Кутепов принял участие в двух матчах чемпионата России (в одном — в основном составе), в которых получил одну жёлтую карточку.

Матч «Спартак» — «Оренбург» состоится 29 сентября в Москве. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Оренбург». Кроме того, будет доступна платная видеотрансляция матча.

«Спартак», набрав 14 очков, занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» (8) — на 15-м месте.