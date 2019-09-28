Мяч со штрафного и другие голы — в видеообзоре матча «Эвертон» — «Ман Сити»

В матче 7-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» обыграл «Эвертон» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк». Обслуживал матч арбитр Майкл Оливер, в качестве его ассистентов выступили Стюарт Бёрт (Нортгемптоншир) и Дэниел Робатан.

Счёт был открыт на 24-й минуте, автором забитого мяча стал Габриэл Жезус, которому ассистировал Кевин Де Брёйне. Вскоре равновесие восстановил Доминик Калверт-Льюин с передачи Шеймуса Коулмана. На 71-й минуте «горожан» вперёд вывел Рияд Марез. В конце матча окончательный счёт установил Рахим Стерлинг.

«Манчестер Сити», набрав 16 очков, занимает второе место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Эвертон» (7) — на 15-м месте.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».