Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Урал» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
11:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Мяч со штрафного и другие голы — в видеообзоре матча «Эвертон» — «Ман Сити»

Мяч со штрафного и другие голы — в видеообзоре матча «Эвертон» — «Ман Сити»
Футбол / Англия 0

В матче 7-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» обыграл «Эвертон» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк». Обслуживал матч арбитр Майкл Оливер, в качестве его ассистентов выступили Стюарт Бёрт (Нортгемптоншир) и Дэниел Робатан.

Счёт был открыт на 24-й минуте, автором забитого мяча стал Габриэл Жезус, которому ассистировал Кевин Де Брёйне. Вскоре равновесие восстановил Доминик Калверт-Льюин с передачи Шеймуса Коулмана. На 71-й минуте «горожан» вперёд вывел Рияд Марез. В конце матча окончательный счёт установил Рахим Стерлинг.

«Манчестер Сити», набрав 16 очков, занимает второе место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Эвертон» (7) — на 15-м месте.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Гвардиола: зимой «Манчестер Сити» не будет покупать игроков. У нас нет денег
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент