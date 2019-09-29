Жардим: «Монако» провёл матч с «Брестом» на высоком уровне

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим прокомментировал результат матча 8-го тура французской Лиги 1 с «Брестом» (4:1).

«Это хороший вечер для нас, команда провела встречу на высоком уровне, у игроков было много возможностей в первом тайме забить два гола. Во втором тайме удалось закрепить результат, я думаю, что это заслуженная победа.

Когда речь заходит о давлении, то я могу сказать, что победы позволяют испытывать больше положительных эмоций, но мы продолжим работать, чтобы подготовиться к следующей игре. Уже в понедельник мы начнём подготовку к матчу с «Монпелье».

Главное на сегодняшний день — это то, что игроки способны играть больше чем 90 минут и показывать более командную игру. В начале сезона нам было сложнее.

Откровенно говоря, в моей команде собраны мужчины с сильными качествами. Мне уже приходилось работать с некоторыми из них на более ранних этапах моей карьеры. Все выкладываются по полной. Я предпочитаю, чтобы давление распространялось только на меня, а не на игроков, тренерский штаб и руководство. Я знаю как действовать в такой ситуации, нужно уметь работать с этим», — приводит слова Жардима пресс-служба клуба.

«Монако», набрав 9 очков, поднялся на 12-е место в турнирной таблице Лиги 1.