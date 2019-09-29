Жардим: «Монако» провёл матч с «Брестом» на высоком уровне

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим прокомментировал результат матча 8-го тура французской Лиги 1 с «Брестом» (4:1).
«Это хороший вечер для нас, команда провела встречу на высоком уровне, у игроков было много возможностей в первом тайме забить два гола. Во втором тайме удалось закрепить результат, я думаю, что это заслуженная победа.
Когда речь заходит о давлении, то я могу сказать, что победы позволяют испытывать больше положительных эмоций, но мы продолжим работать, чтобы подготовиться к следующей игре. Уже в понедельник мы начнём подготовку к матчу с «Монпелье».
Главное на сегодняшний день — это то, что игроки способны играть больше чем 90 минут и показывать более командную игру. В начале сезона нам было сложнее.
Откровенно говоря, в моей команде собраны мужчины с сильными качествами. Мне уже приходилось работать с некоторыми из них на более ранних этапах моей карьеры. Все выкладываются по полной. Я предпочитаю, чтобы давление распространялось только на меня, а не на игроков, тренерский штаб и руководство. Я знаю как действовать в такой ситуации, нужно уметь работать с этим», — приводит слова Жардима пресс-служба клуба.
«Монако», набрав 9 очков, поднялся на 12-е место в турнирной таблице Лиги 1.
- 29 сентября 2019
-
04:22
-
03:48
-
02:55
-
01:43
-
01:11
-
00:56
-
00:43
-
00:37
-
00:13
-
00:11
- 28 сентября 2019
-
23:57
-
23:51
-
23:46
-
23:40
-
23:36
-
23:17
-
23:12
-
23:03
-
22:48
-
22:47
-
22:36
-
22:17
-
22:17
-
22:08
-
22:08
-
22:01
-
22:01
-
21:58
-
21:56
-
21:53
-
21:51
-
21:40
-
21:38
-
21:35
-
21:34