«Урал» — ЦСКА: прямой эфир матча начнётся 29 сентября в 11:30
Сегодня, 29 сентября, на стадионе «Екатеринбург Арена» состоится матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» — ЦСКА. Начало — в 11:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Урал» — ЦСКА на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. В роли его ассистентов выступят Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону) и Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Артём Любимов (Санкт-Петербург).
С расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».
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