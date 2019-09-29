«Урал» — ЦСКА: прямой эфир матча начнётся 29 сентября в 11:30

Сегодня, 29 сентября, на стадионе «Екатеринбург Арена» состоится матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» — ЦСКА. Начало — в 11:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Урал» — ЦСКА на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. В роли его ассистентов выступят Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону) и Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Артём Любимов (Санкт-Петербург).



С расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».