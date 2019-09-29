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«Урал» — ЦСКА: составы команд на матч 11-го тура РПЛ

«Урал» — ЦСКА: составы команд на матч 11-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Тренерские штабы «Урала» из Екатеринбурга и московского ЦСКА определились с составами на матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Урал»: Баклов, Меркулов, Кулаков, Поляков, Димитров, Емельянов, Егорычев, Эль-Кабир, Августиняк, Панюков, Ильин.

Запасные: Годзюр, Мамин, Насыров, Ароян, Фидлер, Бавин, Бикфалви, Кухарчик, Погребняк.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Шарлия, Ахметов, Кучаев, Обляков, Влашич, Сигурдссон, Чалов.

Запасные: Помазун, Тороп, Карпов, Елеев, Тикнизян, Бистрович, Марадишвили, Бийол, Сантос, Нисимура.

Встреча состоится сегодня, 29 сентября, в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена», начало — в 11:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» — ЦСКА.

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