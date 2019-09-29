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«Спартак» — «Оренбург»: Малых открыл счёт

«Спартак» — «Оренбург»: Малых открыл счёт
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Оренбурга» Андрей Малых отметился голом в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (в данный момент счёт 1:0, перерыв).

Защитник «Спартака» Айртон получил травму, и ему оказывали помощь за пределами поля. Игрок обороны оренбургского клуба Георгий Зотов выполнил подачу в штрафную, и Малых из зоны Айртона точно пробил головой в ближний угол ворот.

Встреча сейчас проходит в Москве на стадионе «Открытие Арена». «Чемпионат» ведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Оренбург».

«Спартак», набрав 14 очков, занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, «Оренбург» (8) — 15-е.

Календарь матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 можно посмотреть на «Чемпионате».

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