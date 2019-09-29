Берг: в матче с «Арсеналом» «Краснодар» выглядел как настоящая команда

Нападающий «Краснодара» Маркус Берг прокомментировал победу своей команды в матче 11-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом» (2:0).

«У меня есть небольшая усталость, несколько дней назад была кубковая игра, после которой я не до конца восстановился. Устал, потому что длительный период я не играл так часто. Думаю, что скоро привыкну к такому графику. Я очень рад, что всё же смог сегодня сыграть, тем более в стартовом составе.



В матче с ЦСКА было приятно забить не просто свой первый мяч за «Краснодар», а сразу оформить дубль. Жаль, что это не помогло нам выиграть. Повторюсь, мне приятно забивать, но не более того.



После каждой игры мы садимся и ещё раз пересматриваем матч, подмечаем ошибки, учимся на них. Футбол — это не только игра, которая требует от тебя забивать мячи и бежать в атаку, она также требует грамотно обороняться всей командой и не допускать пропущенных мячей. В тех матчах, которые мы проиграли, мы недостаточно хорошо сыграли в отборе, нас сильно подвела оборона. Это относится не только к линии защиты, но и ко всей команде. Команда всегда должна быть объединена общей идеей и действовать сообща. Сегодня мы выглядели как настоящая команда и смогли тем самым добиться победы.



Сегодня мы прервали нашу серию неудач. Я считаю, что это довольно хороший камбэк, так как «Арсенал» далеко не слабая команда. Нам нужно дальше работать и развиваться как в атаке, так и в обороне. Если мы выполним все установки тренера, думаю, матч в четверг выйдет для нас успешным», — передаёт слова Берга корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.