Джампаоло: фанаты привыкли к другим выступлениям «Милана»

Главный тренер «Милана» Марко Джампаоло прокомментировал результат матча 6-го тура Серии А с «Фиорентиной» (1:3).



«Всего три дня назад команда показала совершенно иную игру, и я видел моменты того футбола, который мне нравится. Сегодня игра была проиграна на индивидуальном уровне. Не было какой-либо слаженности, чувства коллективной ответственности, единой игры.



Да, у нас есть некоторые игроки, способные на эффективные индивидуальные действия, но они не всесильны. Когда дела идут не очень хорошо, нужно придерживаться коллективной игры. Если пытаться решить проблемы самому, есть риск захлебнуться в трудностях, и именно это произошло сегодня.



Фанаты привыкли к совершенно иным выступлениям и имеют полное право быть недовольными. Конечно, я беру ответственность на себя, но нужно двигаться дальше. Я верю в свои идеи.



Меня раздосадовало то, что игроки вышли на «Сан-Сиро» так, будто никогда раньше вместе не тренировались. Можно проиграть, но не так, как сегодня.



Я должен извлекать максимум из каждого футболиста. Если мы не можем играть в стиле «Милана», то я должен сделать эту команду максимально цельной и отталкиваться от этого», – приводит слова Джампаоло Sky Sport Italia.





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