Месси тренировался перед матчем с «Интером», Фати пропустил занятие

«Барселона» приступила к подготовке к матчу 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Интером». Участие в тренировке приняли капитан команды Лионель Месси и вингер Усман Дембеле, которые восстанавливаются после травм, сообщает пресс-служба каталонцев.

Пока оба игрока принимали участие лишь в некоторых упражнениях, действуют ограничения на тренировки.

В то же время тренировку пропустил 16-летний Ансу Фати, который испытывает дискомфорт в колене. Он пропустил и матч Примеры с «Хетафе».

Матч «Барселона» — «Интер» пройдёт послезавтра, 2 октября. Начало — в 22:00 мск. В 1-м туре «Барселона» сыграла вничью с дортмундской «Боруссией», а «Интер» разделил очки со «Славией». «Боруссия» во 2-м туре отправится в Прагу.