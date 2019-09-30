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Дарим поездку на «Камп Ноу» и тренировку с тренером академии «Барсы»

Дарим поездку на «Камп Ноу» и тренировку с тренером академии «Барсы»
Футбол 0

«Чемпионат» и OPPO запускают крутой футбольный конкурс при поддержке ФК «Барселона», победители которого получат шанс провести самую незабываемую тренировку в жизни. Они вместе с родителями отправятся на самый северный стадион нашей страны, который находится за Полярным кругом, в Норильске. На месте участников будет ждать тренер академии ФК «Барселона». Кроме того мы разыграем билеты на матч ФК «Барселона» на стадионе «Камп Ноу» и брендированную футбольную форму.

Для того чтобы принять участие в конкурсе, нужно всего лишь:
1. Снять классное фото или видео, где ты выполняешь трюк с мячом.
2. Подписаться на OPPO в соцсети «ВКонтакте» или «Инстаграме».
3. Выложить пост в соцсети «ВКонтакте» или «Инстаграме» с хештегом #OPPOтрюк.

К конкурсу допускаются дети от 12 до 17 лет (17 ещё нет на момент участия), сроки до 3 октября до 12:00 (мск). Подробности и правила – здесь.

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