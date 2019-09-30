Гамула: думал, Чистякова в сборную вызовут позже, сейчас у него вырастут крылья
Тренер «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал вызов в сборную России защитника ростовчан Дмитрия Чистякова.
«Раз Чистякова вызвали в сборную, значит он этого достоин. Мяч он вообще не проигрывает, наверху очень хорошо играет, всегда борется. Чистяков постарается закрепиться в сборной, после вызова у него вырастут крылья. У него нет никакой звёздной болезни, парень очень серьёзный. Он будет играть только лучше.
Думал, что Чистякова вызовут в сборную позже. Мне вдвойне приятно, что это случилось сейчас. Дмитрий сыграл в Премьер-Лиге 11 игр, а уже вызван в сборную. Дай бог, чтобы у него всё получилось», — сказал Гамула в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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- 30 сентября 2019
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