Черчесов прокомментировал отсутствие Чалова и Соболева в списке сборной России
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о решении не вызывать нападающих Фёдора Чалова (ЦСКА) и Александра Соболева («Крылья Советов») в национальную команду на октябрьские матчи.
«Соболев и Чалов? Ситуации при наблюдении за футболистами могут быть разные — можно следить один день, а можно три месяца. Универсального рецепта здесь нет.
Мы внимательно за всеми наблюдаем — тот же Соболев, опережая ваш вопрос, должен стабилизироваться. Есть арифметика и статистика, а есть нюансы на тему того, как игрока можно вписать в игру. Давайте не будем опережать события. Понятно, что вам и народу любопытно, но сегодня решили так», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.
Черчесова не волнуют проблемы РУСАДА и провал «Спартака». Он готов выйти на Евро
Слова главного тренера о составе сборной России.
- 30 сентября 2019
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