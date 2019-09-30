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Черчесов прокомментировал отсутствие Чалова и Соболева в списке сборной России

Черчесов прокомментировал отсутствие Чалова и Собо
Черчесов прокомментировал отсутствие Чалова и Соболева в списке сборной России
Футбол / Сборная России 0

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о решении не вызывать нападающих Фёдора Чалова (ЦСКА) и Александра Соболева («Крылья Советов») в национальную команду на октябрьские матчи.

«Соболев и Чалов? Ситуации при наблюдении за футболистами могут быть разные — можно следить один день, а можно три месяца. Универсального рецепта здесь нет.

Мы внимательно за всеми наблюдаем — тот же Соболев, опережая ваш вопрос, должен стабилизироваться. Есть арифметика и статистика, а есть нюансы на тему того, как игрока можно вписать в игру. Давайте не будем опережать события. Понятно, что вам и народу любопытно, но сегодня решили так», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.

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