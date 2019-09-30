Черчесов прокомментировал отсутствие Чалова и Соболева в списке сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о решении не вызывать нападающих Фёдора Чалова (ЦСКА) и Александра Соболева («Крылья Советов») в национальную команду на октябрьские матчи.



«Соболев и Чалов? Ситуации при наблюдении за футболистами могут быть разные — можно следить один день, а можно три месяца. Универсального рецепта здесь нет.



Мы внимательно за всеми наблюдаем — тот же Соболев, опережая ваш вопрос, должен стабилизироваться. Есть арифметика и статистика, а есть нюансы на тему того, как игрока можно вписать в игру. Давайте не будем опережать события. Понятно, что вам и народу любопытно, но сегодня решили так», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.

Черчесова не волнуют проблемы РУСАДА и провал «Спартака». Он готов выйти на Евро Слова главного тренера о составе сборной России.