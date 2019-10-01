Игнатьев: «Атлетико» не стал слабее с нашей последней встречи
Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико».
«Думаю, они не обращают внимания на плотный график своих выступлений. Футболисты «Атлетико» уже на протяжении многих лет выступают в нескольких турнирах и привыкли к этому. Им в таком цикле даже привычнее играть, так что на них это особо никакого дополнительного прессинга не оказывает.
Уверен, эта команда точно не стала слабее с нашей последней встречи, так что нас ждёт интересный матч», – приводят слова Игнатьева «Известия».
В 1/8 финала Лиги Европы-2018 «Локомотив» уступил «Атлетико» 0:3 и 1:5.
Матч «Локомотив» – «Атлетико» состоится сегодня, 01 октября. Начало матча в 22:00 мск.
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