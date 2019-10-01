Удар с нулевого угла и шикарный выстрел после финта — в топ-10 голов лета в ПФЛ

Профессиональная футбольная лига на своём канале в YouTube представила десятку лучших голов, забитых в матчах первенства в период с июля по август этого года. При составлении рейтинга учитывались мнения болельщиков, принимавших участие в голосовании.



В список авторов лучших голов соревнования вошли следующие футболисты:



10. Александр Масловский («Иртыш»)

9. Сергей Захаров («Квант»)

8. Дмитрий Сергеев («Зенит-2»)

7. Владислав Сысуев («Интер»)

6. Георгий Гонгадзе («Олимп»)

5. Георгий Кабулов («Машук-КМВ»)

4. Алексей Миронов («Локомотив-Казанка»)

3. Юрий Журавлев («Волгарь»)

2. Давид Караев («КАМАЗ»)

1. Никита Коробов («Сатурн»)

С турнирной таблицей нынешнего розыгрыша ПФЛ можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание соревнования доступно по ссылке.