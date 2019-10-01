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Удар с нулевого угла и шикарный выстрел после финта — в топ-10 голов лета в ПФЛ

Удар с нулевого угла и шикарный выстрел после финта — в топ-10 голов лета в ПФЛ
Футбол / ПФЛ - Второй дивизион 0

Профессиональная футбольная лига на своём канале в YouTube представила десятку лучших голов, забитых в матчах первенства в период с июля по август этого года. При составлении рейтинга учитывались мнения болельщиков, принимавших участие в голосовании.

В список авторов лучших голов соревнования вошли следующие футболисты:

10. Александр Масловский («Иртыш»)
9. Сергей Захаров («Квант»)
8. Дмитрий Сергеев («Зенит-2»)
7. Владислав Сысуев («Интер»)
6. Георгий Гонгадзе («Олимп»)
5. Георгий Кабулов («Машук-КМВ»)
4. Алексей Миронов («Локомотив-Казанка»)
3. Юрий Журавлев («Волгарь»)
2. Давид Караев («КАМАЗ»)
1. Никита Коробов («Сатурн»)

С турнирной таблицей нынешнего розыгрыша ПФЛ можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание соревнования доступно по ссылке.

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