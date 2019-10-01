Актёр Баринов нашёл позитив в том, что «Локомотив» отказался от «Лужников»
Актёр Валерий Баринов прокомментировал отказ московского «Локомотива» от выступлений в Лиге чемпионов в «Лужниках».
«Руководство «Локомотива» пожертвовало финансовой составляющей, чтобы команда чувствовала себя в домашних условиях. Это можно сравнить с юбилеем, семейным торжеством. Одно дело — когда вы зовёте гостей в ресторан, и совсем другое — когда вы приглашаете их к себе домой.
В «Лужниках» «Локомотив» мог неплохо заработать, никто не ожидал такого ажиотажа. В финансовом плане «Локомотив» проиграл.
«Железнодорожники» будут играть на родном стадионе, и это должно отразиться на качестве игры. Результат покажет, правильным ли было решение отказа от «Лужников», — сказал Баринов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Глебом Ярославцевым.
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- 1 октября 2019
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