Ионов: горжусь тем, что выхожу на поле в футболке сборной России
Полузащитник «Ростова» Алексей Ионов, получивший вызов в сборную России на матчи отборочного турнира Евро-2020 с Шотландией и Кипром, признался, что с удовольствием защищает честь страны на поле.
«Я горжусь тем, что выхожу на поле в футболке национальной команды защищать честь нашей страны. С большим удовольствием приезжаю на сборы, стараюсь быть максимально собранным и сконцентрированным на играх. Меня это очень мотивирует», — приводит слова Ионова официальный сайт «Ростова».
Матч сборной России с Шотландией состоится 10 октября в Москве на стадионе «Лужники», начало – в 21:45 мск. Встреча с Кипром пройдёт 13 октября в Никосии на арене «GSP» и начнётся в 19:00 мск. Подготовку к матчам команда начнёт 6 октября в Новогорске.
Сборная России огласила состав на матчи Евро-2020 с Шотландией и Кипром
- 1 октября 2019
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