«Ман Сити» обыграл загребское «Динамо» в ЛЧ благодаря голам Стерлинга и Фодена

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» принимал загребское «Динамо». Встреча прошла на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.



Автором первого гола встречи стал нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг, который отправил мяч в ворота загребской команды на 66-й минуте после передачи форварда «горожан» Рияда Мареза. В компенсированное время встречи второй гол с подачи Стерлинга забил полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден.



«Манчестер Сити» набрал 6 очков и возглавил турнирную таблицу группы С. Загребское «Динамо» (3) — на 2-м месте. Соперниками английской и хорватской команд по группе являются донецкий «Шахтёр» и «Аталанта».