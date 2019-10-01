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«Ман Сити» обыграл загребское «Динамо» в ЛЧ благодаря голам Стерлинга и Фодена

«Ман Сити» обыграл загребское «Динамо» в ЛЧ благодаря голам Стерлинга и Фодена
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» принимал загребское «Динамо». Встреча прошла на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Автором первого гола встречи стал нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг, который отправил мяч в ворота загребской команды на 66-й минуте после передачи форварда «горожан» Рияда Мареза. В компенсированное время встречи второй гол с подачи Стерлинга забил полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден.

«Манчестер Сити» набрал 6 очков и возглавил турнирную таблицу группы С. Загребское «Динамо» (3) — на 2-м месте. Соперниками английской и хорватской команд по группе являются донецкий «Шахтёр» и «Аталанта».

Лига чемпионов. Группа C. 2-й тур
01 октября 2019, вторник. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
2 : 0
Динамо З
Загреб, Хорватия
1:0 Стерлинг – 66'   2:0 Фоден – 90+5'
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