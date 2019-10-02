Фелиш: «Локо» — сложный соперник, агрессивный на поле, быстрый на контратаках

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с московским «Локомотивом» (2:0).



«Сложный соперник, агрессивный на поле, быстрый на контратаках. У „Локомотива“ много хороших игроков таких, как Жоау Мариу и другие. Для меня важно быть самым молодым автором гола в Лиге чемпионов. Тренер в меня верит, команда поддерживает», — передаёт слова Фелиша корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.



Мадридский «Атлетико» набрал 4 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице группы D. Московский «Локомотив» (3) — на 3-м месте. Соперниками испанского и российского клубов по группе являются туринский «Ювентус» и леверкузенский «Байер».

Мариу: «Локомотив» старался в игре с «Атлетико», но результат скорее справедлив