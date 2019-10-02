Игнатьев: оставили много эмоций с «Зенитом», энергии на «Атлетико» не хватило

Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев прокомментировал поражение своей команды в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» (0:2).

«Здорово играли первый тайм. Если бы Рифат не получил травму… Произошли перестановки. Во втором прошла совсем другая игра.

Откуда пришли голы? В первом мы допустили ошибку при ауте, во втором — на угловом, не попали по мячу, и «Атлетико» здорово выбежал.

Кто меньше ошибок допускает, тот и выигрывает. Сегодня был не наш день. Может, если бы были чуть посвежее… Оставили много эмоций с «Зенитом». Энергии сегодня чуть не хватило.

Будем пытаться бороться за первое-второе место. Всё зависит от двух матчей с «Ювентусом». После них будем смотреть чуть дальше. От нас всё равно никто ничего не ждёт. Надо выходить и играть. И ничего не бояться», — передаёт слова Игнатьева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Мадридский «Атлетико» набрал 4 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице группы D. «Локомотив» (3) — на 3-м месте. Соперниками испанского и российского клубов по группе являются туринский «Ювентус» и леверкузенский «Байер».