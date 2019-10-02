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Гильерме: для «Локо» ничего глобально не поменялось, боремся с «Байером» за ЛЕ

Гильерме: для «Локо» ничего глобально не поменялось, боремся с «Байером» за ЛЕ
Футбол / Лига чемпионов 0

Голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме прокомментировал поражение своей команды в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» (0:2).

«Понимали, что можем поймать соперника на контратаке. Если бы мы не пропустили в первые 15 минут второго тайма, то дальше пошла бы совсем другая игра. Но для нас ничего глобально не меняется. Мы понимаем, что с большой вероятностью боремся именно с «Байером» за Лигу Европы», — передаёт слова Гильерме корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Мадридский «Атлетико» набрал 4 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице группы D. «Локомотив» (3) — на 3-м месте. Соперниками испанского и российского клубов по группе являются туринский «Ювентус» и леверкузенский «Байер».

Ясно-понятно. «Локомотив» проиграл по готовому заранее сценарию, но не был плох
Критики команда точно не заслужила. Просто она была слабее.
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