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«Ливерпуль» — «Ред Булл Зальцбург»: онлайн-трансляция начнётся 2 октября в 22:00

«Ливерпуль» — «Ред Булл Зальцбург»: онлайн-трансляция начнётся 2 октября в 22:00
Футбол / Лига чемпионов 0

Сегодня, 2 октября, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Ред Булл Зальцбург». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров из Швеции во главе с Андреасом Экбергом. В роли его ассистентов выступят Мехмет Чулум и Стефан Хальберг. Резервный рефери – Кристоффер Карлссон.

В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» проиграл «Наполи» со счётом 0:2, а «Ред Булл Зальцбург» разгромил «Генк» (6:2).

С положением команд в группах нынешнего розыгрыша главного еврокубкового турнира можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание соревнования доступно по ссылке.

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