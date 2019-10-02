Анчелотти: ничья на выезде в матче с «Генком» — это не трагедия

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти подвёл итоги матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Генком» (0:0).
«Мы хорошо выступили, у нас было несколько шансов забить. Конечно, игра „Наполи“ не была очень эффективной, но стоит отметить, что нам немного не повезло. Был момент, когда мы рискнули и могли пропустить, но всё сложилось хорошо.
Безусловно, мы верим в наши шансы на выход в стадию плей-офф Лиги чемпионов. Теперь надо тщательно подготовиться к матчу с „Ред Булл Зальцбург“. Цель — возглавить группу. Лига чемпионов — непростой турнир, поэтому мы рады ничьей. Этот результат нельзя назвать неудачным. Мы могли сыграть лучше, но у меня нет причин упрекать своих футболистов. Ничья на выезде — это не трагедия», — приводит слова Анчелотти Sky Sport Italia.
- 2 октября 2019
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