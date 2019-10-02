«Ливерпуль» обыграл «Зальцбург» со счётом 4:3 в матче Лиги чемпионов

В матче 2-го тура Лиги чемпионов «Ливерпуль» обыграл «Зальцбург». Встреча проходила на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Итоговый счёт матча — 4:3.

Уже к 37-й минуте хозяева забили в ворота австрийского чемпиона три мяча. В составе действующего обладателя кубка чемпионов результативными ударами отметились Садио Мане, Эндрю Робертсон и Мохамед Салах. Однако гости смогли вернуться в игру и сравнять счёт. В их составе забивали Хван Хи Чан, Такуми Минамино и Эрлинг Холанн. Тем не менее «Зальцбург» не смог удержать ничью. На 69-й минуте победу «Ливерпулю» принёс Салах.

И «Ливерпуль», и «Зальцбург» после двух туров набрали по три очка и на одно очко уступают «Наполи», который захватил лидерство в группе E.