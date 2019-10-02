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«Ливерпуль» обыграл «Зальцбург» со счётом 4:3 в матче Лиги чемпионов

«Ливерпуль» обыграл «Зальцбург» со счётом 4:3 в матче Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 2-го тура Лиги чемпионов «Ливерпуль» обыграл «Зальцбург». Встреча проходила на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Итоговый счёт матча — 4:3.

Уже к 37-й минуте хозяева забили в ворота австрийского чемпиона три мяча. В составе действующего обладателя кубка чемпионов результативными ударами отметились Садио Мане, Эндрю Робертсон и Мохамед Салах. Однако гости смогли вернуться в игру и сравнять счёт. В их составе забивали Хван Хи Чан, Такуми Минамино и Эрлинг Холанн. Тем не менее «Зальцбург» не смог удержать ничью. На 69-й минуте победу «Ливерпулю» принёс Салах.

И «Ливерпуль», и «Зальцбург» после двух туров набрали по три очка и на одно очко уступают «Наполи», который захватил лидерство в группе E.

Лига чемпионов. Группа E. 2-й тур
02 октября 2019, среда. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
4 : 3
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
1:0 Мане – 9'   2:0 Робертсон – 25'   3:0 Салах – 36'   3:1 Чан – 39'   3:2 Минамино – 56'   3:3 Холанн – 60'   4:3 Салах – 69'
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