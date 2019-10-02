Гол Промеса помог «Аяксу» разгромить «Валенсию» в ЛЧ, «Лилль» уступил «Челси»

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Валенсия» принимала «Аякс». Встреча состоялась на стадионе «Месталья» в Валенсии и завершилась победой гостей со счётом 3:0.



Голами в составе амстердамского клуба отметились полузащитники Хаким Зиеш и Донни ван де Бек, а также нападающий Квинси Промес, ранее выступавший в составе московского «Спартака». Российский хавбек «Валенсии» Денис Черышев вышел на замену на 76-й минуте встречи, но не сумел отметиться результативными действиями.



В другом матче группы Н «Лилль» принимал лондонский «Челси». Игра прошла на стадионе «Пьер-Моруа» в Вильнёв-д'Аск и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

С положением команд в группах нынешнего розыгрыша главного еврокубкового турнира можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание соревнований доступно по ссылке.