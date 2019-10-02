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Гол Промеса помог «Аяксу» разгромить «Валенсию» в ЛЧ, «Лилль» уступил «Челси»

Гол Промеса помог «Аяксу» разгромить «Валенсию» в ЛЧ, «Лилль» уступил «Челси»
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Валенсия» принимала «Аякс». Встреча состоялась на стадионе «Месталья» в Валенсии и завершилась победой гостей со счётом 3:0.

Голами в составе амстердамского клуба отметились полузащитники Хаким Зиеш и Донни ван де Бек, а также нападающий Квинси Промес, ранее выступавший в составе московского «Спартака». Российский хавбек «Валенсии» Денис Черышев вышел на замену на 76-й минуте встречи, но не сумел отметиться результативными действиями.

В другом матче группы Н «Лилль» принимал лондонский «Челси». Игра прошла на стадионе «Пьер-Моруа» в Вильнёв-д'Аск и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

С положением команд в группах нынешнего розыгрыша главного еврокубкового турнира можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание соревнований доступно по ссылке.

Лига чемпионов. Группа H. 2-й тур
02 октября 2019, среда. 22:00 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
Окончен
0 : 3
Аякс
Амстердам, Нидерланды
0:1 Зиеш – 8'   0:2 Промес – 34'   0:3 ван де Бек – 67'
Лига чемпионов. Группа H. 2-й тур
02 октября 2019, среда. 22:00 МСК
Лилль
Лилль, Франция
Окончен
1 : 2
Челси
Лондон, Англия
0:1 Абрахам – 22'   1:1 Осимхен – 33'   1:2 Виллиан – 77'
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