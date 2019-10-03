Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Супербокс на «Чемпионате»
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Семак: у Дзюбы сильный ушиб бедра, надеюсь, он сможет сыграть в следующем матче

Семак: у Дзюбы сильный ушиб бедра, надеюсь, он сможет сыграть в следующем матче
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Бенфикой» (3:1) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов, а также рассказал о травме нападающего Артёма Дзюбы.

«Как сейчас оцениваю шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов? Абсолютно ничего не изменилось. Мы в игре, мы боремся. Следующие матчи покажут, насколько получится конкурировать с нашими соперниками. Видите, тот же «Лион» победил на выезде. Легких матчей не бывает и не будет. Сегодня получилось чуть лучше у нас, потом может получиться у кого-то другого. В следующий этап выйдет тот, кто наберет больше всего очков.

Надеюсь, у Дзюбы нет ничего страшного. Сильный ушиб бедра, надеюсь, ничего серьезного. Когда забивается бедро сильным ударом — это очень неприятно. Надеюсь, это не так серьезно и он сможет принять участие в следующем матче», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

После 2 туров «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице группы G, набрав 4 очка.

Дзюба — о своём самочувствии: лёдика набрал, буду восстанавливаться
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019