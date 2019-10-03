Уткин считает, что Черчесов не собирается работать в сборной в следующем цикле

Известный блогер Василий Уткин выразил мнение, что состав сборной России на отборочные матчи чемпионата Европы—2020 с Шотландией и Кипром показывает, что главный тренер команды Станислав Черчесов намерен в скором времени покинуть свой пост.
«Сборная собралась. Всё те же на тех же местах. Я думаю, это верный признак того, что Черчесов не собирается работать с командой в следующем отборочном цикле. Потому что он совершенно не предполагает даже проводить в ней какие-нибудь изменения и даже вносить в неё какие-то правки, вводить каких-то людей, которые могут получить дополнительный опыт и в обозримом будущем сборную эту как-то усилить.
Возможно, это и правильно. Возможно, это даже и хорошо. Но, чёрт возьми, как же это в конце концов скучно», — сказал Уткин в ролике на своём канале в YouTube.
Матч сборной России с Шотландией состоится 10 октября в Москве на стадионе «Лужники», начало – в 21:45 мск. Встреча с Кипром пройдёт 13 октября в Никосии на арене «GSP» и начнётся в 19:00 мск. Подготовку к матчам команда начнёт 6 октября в Новогорске.
- 3 октября 2019
-
14:43
-
14:33
-
14:25
-
14:21
-
14:10
-
13:58
-
13:55
-
13:48
-
13:33
-
13:13
-
12:53
-
12:52
-
12:42
-
12:39
-
12:24
-
11:56
-
11:54
-
11:37
-
11:36
-
11:26
-
11:22
-
11:02
-
10:52
-
10:39
-
10:29
-
09:59
-
09:47
-
09:35
-
09:32
-
09:08
-
09:00
-
08:40
-
08:02
-
07:43
-
06:56