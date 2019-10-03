Уткин считает, что Черчесов не собирается работать в сборной в следующем цикле

Известный блогер Василий Уткин выразил мнение, что состав сборной России на отборочные матчи чемпионата Европы—2020 с Шотландией и Кипром показывает, что главный тренер команды Станислав Черчесов намерен в скором времени покинуть свой пост.



«Сборная собралась. Всё те же на тех же местах. Я думаю, это верный признак того, что Черчесов не собирается работать с командой в следующем отборочном цикле. Потому что он совершенно не предполагает даже проводить в ней какие-нибудь изменения и даже вносить в неё какие-то правки, вводить каких-то людей, которые могут получить дополнительный опыт и в обозримом будущем сборную эту как-то усилить.



Возможно, это и правильно. Возможно, это даже и хорошо. Но, чёрт возьми, как же это в конце концов скучно», — сказал Уткин в ролике на своём канале в YouTube.



Матч сборной России с Шотландией состоится 10 октября в Москве на стадионе «Лужники», начало – в 21:45 мск. Встреча с Кипром пройдёт 13 октября в Никосии на арене «GSP» и начнётся в 19:00 мск. Подготовку к матчам команда начнёт 6 октября в Новогорске.

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