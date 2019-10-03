УЕФА поставил высочайшую оценку газону «РЖД Арены» после матча Лиги чемпионов

Представители УЕФА после матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» — «Атлетико» оценили газон стадиона «РЖД Арена» в Москве на пятёрку (высочайшая оценка), передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Встреча состоялась 1 октября и завершилась со счётом 2:0 в пользу команды из Мадрида. Авторами голов стали нападающий Жоау Фелиш и полузащитник Томас Парти.
«Атлетико», набрав 4 очка, занимает второе место в турнирной таблице группы D Лиги чемпионов, «Локомотив» (3) — третье. Лидирует туринский «Ювентус» (4).
В 3-м туре «железнодорожники» сыграют с «Ювентусом». Матч состоится в Турине на арене «Альянц Стадиум» 22 октября, начало — в 22:00 мск.
Календарь группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20 доступен на «Чемпионате».
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