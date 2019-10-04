«Реал» выступил с заявлением насчёт слухов про заболевание Куртуа

Мадридский «Реал» на своём официальном сайте опубликовал заявление о состоянии здоровья вратаря Тибо Куртуа, который был заменён в перерыве матча с «Брюгге» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
«В связи с появившейся информацией о нашем игроке Тибо Куртуа клуб заявляет следующее:
1. Нашему футболисту никогда не ставили диагноз, описываемый в СМИ, и, соответственно, информация о нём является ложью.
2. Куртуа был диагностирован острый гастроэнтерит с обезвоживанием и электролитным дисбалансом, в связи с чем он не мог доиграть матч с «Брюгге».
3. Игрок в настоящее время получает медицинскую помощь, и его организм хорошо на неё реагирует», — говорится в заявлении «Королевского клуба».
Куртуа пропустил от «Брюгге» два мяча в первом тайме и был заменён на Альфонса Ареола. После встречи сообщалось, что Тибо не смог продолжить игру из-за проблем с животом и головокружения. Также появлялась информация, что из-за проблем со здоровьем голкипер не смог управлять автомобилем и покинул стадион только после того, как за ним приехал его отец.
- 4 октября 2019
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