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Названы игроки, которые заменят в сборной травмированных Зобнина и Жемалетдинова

Названы игроки, которые заменят в сборной травмированных Зобнина и Жемалетдинова
Футбол / Евро-2020 0

Пресс-служба сборной России в «Твиттере» огласила имена футболистов, вошедших в заявку команды вместо получивших травмы полузащитников Романа Зобнина («Спартак») и Рифата Жемалетдинова («Локомотив»).

По решению тренерского штаба национальной команды в расположение сборной для подготовки к матчам отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года с Шотландией и Кипром были вызваны Владислав Игнатьев из «Локомотива» и Павел Могилевец из «Рубина».

Матч сборной России с Шотландией состоится 10 октября в Москве на стадионе «Лужники», начало – в 21:45 мск. Встреча с Кипром пройдёт 13 октября в Никосии на арене «GSP» и начнётся в 19:00 мск. Подготовку к матчам команда начнёт 6 октября в Новогорске. С полной первоначальной заявкой национальной команды можно ознакомиться, перейдя по ссылке.

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