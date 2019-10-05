«Рубин» одержал первую победу в последних шести матчах, обыграв «Тамбов»

В матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги казанский «Рубин» принимал «Тамбов». Встреча прошла в Казани на стадионе «Центральный» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
Автором первого гола стал полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов, отправивший мяч в ворота соперника на 27-й минуте. Спустя пять минут преимущество казанцев увеличил хавбек Зурико Давиташвили, отличившийся с передачи полузащитника Вячеслава Подберёзкина. В начале второго тайма разницу в счёте сократил нападающий «Тамбова» Георгий Мелкадзе.
«Рубин» прервал серию без побед в чемпионате России, которая состояла из пяти матчей (четыре поражения и одна ничья). Для «Тамбова» это поражение стало вторым кряду.
«Рубин», набрав 14 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, «Тамбов» (8) — последнее, 16-е.
- 5 октября 2019
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