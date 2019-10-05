Дюпин: «Рубин» на правильном пути. Мы прибавим и выйдем на нужный уровень
Вратарь казанского «Рубина» Юрий Дюпин дал комментарий после победы со счётом 2:1 в домашнем матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом».
«Все игроки рады, что победили, отдали много сил. Концовка получилась очень нервной. Что касается погоды, то обе команды были в одинаковых условиях.
Мы сейчас на правильном пути, команда старается играть в футбол. Очень тяжело провести весь матч так, как мы сегодня провели первый тайм, но мы будем со временем прибавлять и выйдем на нужный уровень.
Мы можем с хорошим настроением провести паузу на сборные, потренироваться и улучшить свои кондиции», — передаёт слова Дюпина корреспондент «Чемпионата» Денис Давыдов.
«Рубин», набрав 14 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России.
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