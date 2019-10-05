Бальцаретти: Ибра сказал, что перейдёт в «Милан», а вечером подписался в «Интер»

Бывший защитник «Ювентуса» Федерико Бальцаретти рассказал, насколько неоднозначным поведением отмечался его экс-партнёр по туринской команде Златан Ибрагимович.

«Во время ланча он сказал нам, что сразу же после обеда отправится в Милан, чтобы подписать контракт с „Миланом“. Вечером он должен был вернуться, чтобы попрощаться с нами. Вечером, когда мы спросили его, как всё прошло, он ответил: «Хорошо, я подписал контракт с „Интером“. Это послужило хорошим пониманием того, какой личностью был Ибрагимович», — приводит слова Бальцаретти El Mundo Deportivo со ссылкой на DAZN Italia.

Ибрагимович выступал за «Ювентус» с 2004 по 2006 год. Его трансфер обошёлся «Интеру» в € 24,8 млн. Всего в составе «старой синьоры» швед сыграл 92 матча и забил 26 мячей.