Бальцаретти: Ибра сказал, что перейдёт в «Милан», а вечером подписался в «Интер»

Бывший защитник «Ювентуса» Федерико Бальцаретти рассказал, насколько неоднозначным поведением отмечался его экс-партнёр по туринской команде Златан Ибрагимович.
«Во время ланча он сказал нам, что сразу же после обеда отправится в Милан, чтобы подписать контракт с „Миланом“. Вечером он должен был вернуться, чтобы попрощаться с нами. Вечером, когда мы спросили его, как всё прошло, он ответил: «Хорошо, я подписал контракт с „Интером“. Это послужило хорошим пониманием того, какой личностью был Ибрагимович», — приводит слова Бальцаретти El Mundo Deportivo со ссылкой на DAZN Italia.
Ибрагимович выступал за «Ювентус» с 2004 по 2006 год. Его трансфер обошёлся «Интеру» в € 24,8 млн. Всего в составе «старой синьоры» швед сыграл 92 матча и забил 26 мячей.
- 5 октября 2019
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