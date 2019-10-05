Решающий пенальти и массовая потасовка — в обзоре матча «Ливерпуль» — «Лестер»

«Ливерпуль» на своём поле со счётом 2:1 обыграл «Лестер Сити» в матче 8-го тура английской Премьер-лиги.

Счёт во встрече на 40-й минуте открыл нападающий хозяев Садио Мане, реализовавший выход один на один после передачи полузащитника Джеймса Милнера со своей половины поля. Во втором тайме на 80-й минуте полузащитник гостей Джеймс Мэддисон низовым ударом из пределов штрафной сравнял счёт. На 5-й минуте компенсированного времени судья назначил пенальти за фол против Мане на углу вратарской, и Милнер мощным ударом с точки принёс «Ливерпулю» победу. После финального свистка игроки обеих команд устроили на поле массовую потасовку.

Видео доступно на «Чемпионате».

После этого матча «Ливерпуль», набрав 24 очка, занимает в турнирной таблице АПЛ первое место, «Лестер Сити» с 14 очками — третье.