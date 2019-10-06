Слуцкий рвётся в Лигу чемпионов! «Витесс» догнал «Аякс» по очкам

«Милан» обыграл «Дженоа» в чемпионате Италии. В матче было четыре удаления
В матче 7-го тура итальянской Серии А «Дженоа» принимал «Милан». Встреча состоялась в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Первый мяч забил полузащитник «Дженоа» Лассе Шоне на 41-й минуте. Перед свистком на перерыв арбитр удалил хавбека Риккардо Сапонару, который сидел на скамейке. В начале второго тайма защитник «Милана» Тео Бернар Франсуа сравнял счёт. Спустя пять минут с поля был удалён защитник красно-синих Давиде Бираски. Хозяева были также наказаны пенальти, который реализовал хавбек Франк Кессье.
На 79-й минуте судья показал красную карточку защитнику «Милана» Давиде Калабрии. В компенсированное время «Дженоа» получил право исполнить 11-метровый удар, но Шоне не сумел переиграть Пепе Рейну. До финального свистка был удалён ещё один игрок гостей — на этот раз наказали хавбека Самуэля Кастильехо, который находился на скамейке.
«Монако» проиграл «Монпелье» в Лиге 1. Головин получил красную карточку
В матче 9-го тура французской Лиги 1 «Монпелье» принимал «Монако». Встреча состоялась в Монпелье на стадионе «Стад де ла Моссон» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.
В первом тайме по одному голу забили игроки «Монпелье» Флоран Молле и Педру Мендеш. На 56-й минуте форвард хозяев Анди Делор довёл счёт до разгромного. В середине второй половины нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер сократил разницу в счёте.
Полузащитник «Монако» Александр Головин начал матч в стартовом составе. На 81-й минуте 23-летний россиянин получил красную карточку после второй жёлтой.
«Витесс» Слуцкого одержал третью победу кряду в Эредивизии, обыграв «Утрехт»
В матче 9-го тура нидерландской Эредивизии «Витесс», ведомый российским специалистом Леонидом Слуцким, принимал «Утрехт». Встреча прошла в Арнеме на стадионе «Гелредом» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
Первый гол забил защитник «Витесса» Макс Кларк на 9-й минуте. До перерыва счёт сравнял хавбек «Утрехта» Адам Махер. Победу клубу из Арнема принёс нападающий Тим Матавж, отправив мяч в ворота соперника на 68-й минуте.
Победная серия команды Слуцкого в чемпионате Нидерландов достигла трёх матчей. У «Утрехта» — первое поражение в последних четырёх встречах.
Соболев забил 10-й мяч и вышел в единоличные лидеры гонки бомбардиров РПЛ
Форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев, сделав дубль в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи», обошёл Эльдора Шомуродова из «Ростова» в бомбардирской гонке турнира.
На 4-й минуте встречи 22-летний нападающий самарской команды поразил ворота соперника поле передачи Антона Зиньковского. На 69-й минуте он забил второй мяч с передачи того же Зиньковского.
Интересно, что на 61-й минуте встречи Соболев не реализовал пенальти. Его удар с 11-метровой отметки отразил Сослан Джанаев.
В активе Соболева стало 10 забитых мячей в текущем розыгрыше Премьер-Лиги в 12 матчах. На счету Шомуродова на один гол меньше.
Дебютные гол и пас Азара помогли «Реалу» обыграть «Гранаду» в матче Примеры
В матче 8-го тура чемпионата Испании «Реал» обыграл «Гранаду». Встреча проходила в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Итоговый счёт матча — 4:2.
Первый мяч во встрече был забит уже на 2-й минуте. После паса Гарета Бэйла хозяев вперёд вывел Карим Бензема. Под занавес первого тайма «сливочные» закрепили преимущество в счёте. После передачи Федерико Вальверде первый гол в чемпионате Испании забил Эден Азар. На 61-й минуте бельгиец отметился ещё и первой результативной передачей в Примере. Он ассистировал Луке Модричу. На 69-й минуте Дарвин Мачис, реализовав пенальти, один мяч отыграл. Через 9 минут второй гол в ворота хозяев забил Домингуш Дуарте. Голевую передачу отдал Виктор Диас. Точку в матче поставил Хамес Родригес с паса Альваро Одриосолы.
Гол на 95-й минуте принёс «Ливерпулю» победу в матче с «Лестером»
В матче 8-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал «Лестер Сити». Встреча состоялась в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
Автором первого гола стал нападающий «Ливерпуля» Садио Мане на 40-й минуте с передачи полузащитника Джеймса Милнера. В конце встречи счёт сравнял хавбек «Лестера» Джеймс Мэддисон, голевой пас отдал форвард Айосе Перес. Победу хозяевам принёс Милнер, реализовавший пенальти на 95-й минуте.
Мерсисайдцы, набрав 24 очка, возглавляют турнирную таблицу Премьер-лиги, «лисы» (14) занимают третье место.
Дубль армянина Адамяна принёс «Хоффенхайму» победу в матче с «Баварией»
«Бавария» уступила «Хоффенхайму» в матче 7-го тура чемпионата Германии. Встреча проходила в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена». Итоговый счёт матча — 1:2.
Победу гостям принёс армянский форвард Саркис Адамян, сделавший дубль. На 54-й минуте он открыл счёт после передачи Денниса Гайгера. На 73-й минуте Роберт Левандовски с паса Томаса Мюллера восстановил паритет. А на 79-й минуте Адамян забил победный мяч. Ассистировал ему Роберт Сков.
Интересно, что для Адамяна это был первый матч в основном составе за «Хоффенхайм». «Бавария» потерпела первое поражение в текущем розыгрыше чемпионата Германии.
«Динамо» объявило об отставке Хохлова
Московское «Динамо» объявило об отставке Дмитрия Хохлова с поста главного тренера команды.
«Сегодня после матча 12-го тура РПЛ „Оренбург“ — «Динамо» главный тренер команды Дмитрий Хохлов подал в отставку, которая принята руководством клуба в связи с неудовлетворительными результатами. В ближайшее время будет назначен исполняющий обязанности главного тренера", — сообщается в официальном «твиттере» бело-голубых.
«Динамо» после поражения в матче с «Оренбургом» (0:2) опустилось в зону вылета. Бело-голубые, набрав 10 очков, занимают 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Клуб потерпел четыре поражения подряд с учётом Кубка России.
Тедеско должен подписать контракт со «Спартаком» 7 октября
Как стало известно «Чемпионату», Доменико Тедеско в воскресенье, 6 октября, должен прилететь в Москву. Подписание контракта со «Спартаком» намечено на понедельник, 7-е.
На посту главного тренера московского клуба Тедеско сменит Олега Кононова, который на прошлой неделе был отправлен в отставку.
34-летний Тедеско тренировал «Шальке-04» с 2017 по 2019 год. В сезоне-2017/18 клуб под его руководством занял второе месте в Бундеслиге. 15 марта 2019 года Тедеско был уволен после поражения в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:7).
Льорис сломал руку за мгновение до того, как пропустил гол от «Брайтона». Видео
Вратарь «Тоттенхэм Хотспур» Уго Льорис сломал руку за мгновение до того, как пропустил гол в стартовом матче 8-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтон энд Хоув Альбион».
Льорис получил серьёзную травму, пытаясь опереться на левую руку, когда упал за линию ворот, отбив перед собой навес с фланга. Сразу после этого мяч добил в ворота Ниль Мопе.
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