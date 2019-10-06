Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Супербокс на «Чемпионате»
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Статьи /

«Виттесс» Слуцкого рвётся в Лигу чемпионов

«Чемпионат»
Слуцкий рвётся в Лигу чемпионов! «Витесс» догнал «Аякс» по очкам
У Слуцкого третья победа подряд, у Головина — второе удаление во Франции, Азар начал разрывать Примеру — в футбольном дайджесте субботы.
Футбол 0

«Милан» обыграл «Дженоа» в чемпионате Италии. В матче было четыре удаления

В матче 7-го тура итальянской Серии А «Дженоа» принимал «Милан». Встреча состоялась в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Первый мяч забил полузащитник «Дженоа» Лассе Шоне на 41-й минуте. Перед свистком на перерыв арбитр удалил хавбека Риккардо Сапонару, который сидел на скамейке. В начале второго тайма защитник «Милана» Тео Бернар Франсуа сравнял счёт. Спустя пять минут с поля был удалён защитник красно-синих Давиде Бираски. Хозяева были также наказаны пенальти, который реализовал хавбек Франк Кессье.

На 79-й минуте судья показал красную карточку защитнику «Милана» Давиде Калабрии. В компенсированное время «Дженоа» получил право исполнить 11-метровый удар, но Шоне не сумел переиграть Пепе Рейну. До финального свистка был удалён ещё один игрок гостей — на этот раз наказали хавбека Самуэля Кастильехо, который находился на скамейке.

Италия - Серия А. 7-й тур
05 октября 2019, суббота. 21:45 МСК
Дженоа
Генуя
Окончен
1 : 2
Милан
Милан
1:0 Шоне – 41'   1:1 Бернар Франсуа – 51'   1:2 Кессье – 57' (пен)
Удаления: Сапонара – 45+3', Бираски – 56' / Калабрия – 79', Кастильехо – 90+4'

«Монако» проиграл «Монпелье» в Лиге 1. Головин получил красную карточку

В матче 9-го тура французской Лиги 1 «Монпелье» принимал «Монако». Встреча состоялась в Монпелье на стадионе «Стад де ла Моссон» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

В первом тайме по одному голу забили игроки «Монпелье» Флоран Молле и Педру Мендеш. На 56-й минуте форвард хозяев Анди Делор довёл счёт до разгромного. В середине второй половины нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер сократил разницу в счёте.

Полузащитник «Монако» Александр Головин начал матч в стартовом составе. На 81-й минуте 23-летний россиянин получил красную карточку после второй жёлтой.

Головина снова удалили с поля. Французские судьи не церемонятся с русским
У «Монако» очередное поражение.

«Витесс» Слуцкого одержал третью победу кряду в Эредивизии, обыграв «Утрехт»

В матче 9-го тура нидерландской Эредивизии «Витесс», ведомый российским специалистом Леонидом Слуцким, принимал «Утрехт». Встреча прошла в Арнеме на стадионе «Гелредом» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Первый гол забил защитник «Витесса» Макс Кларк на 9-й минуте. До перерыва счёт сравнял хавбек «Утрехта» Адам Махер. Победу клубу из Арнема принёс нападающий Тим Матавж, отправив мяч в ворота соперника на 68-й минуте.

Победная серия команды Слуцкого в чемпионате Нидерландов достигла трёх матчей. У «Утрехта» — первое поражение в последних четырёх встречах.

Нидерланды - Эредивизия. Эредивизия. 9-й тур
05 октября 2019, суббота. 20:45 МСК
Витесс
Арнем
Окончен
2 : 1
Утрехт
Утрехт
1:0 Кларк – 9'   1:1 Махер – 38'   2:1 Матавж – 68'

Соболев забил 10-й мяч и вышел в единоличные лидеры гонки бомбардиров РПЛ

Форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев, сделав дубль в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи», обошёл Эльдора Шомуродова из «Ростова» в бомбардирской гонке турнира.

На 4-й минуте встречи 22-летний нападающий самарской команды поразил ворота соперника поле передачи Антона Зиньковского. На 69-й минуте он забил второй мяч с передачи того же Зиньковского.

Интересно, что на 61-й минуте встречи Соболев не реализовал пенальти. Его удар с 11-метровой отметки отразил Сослан Джанаев.

В активе Соболева стало 10 забитых мячей в текущем розыгрыше Премьер-Лиги в 12 матчах. На счету Шомуродова на один гол меньше.

Соболев – лучший бомбардир РПЛ, а Мелкадзе — «Тамбова». Разыгрались парни!
7 главных событий дня в Российской Премьер-Лиге.

Дебютные гол и пас Азара помогли «Реалу» обыграть «Гранаду» в матче Примеры

В матче 8-го тура чемпионата Испании «Реал» обыграл «Гранаду». Встреча проходила в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Итоговый счёт матча — 4:2.

Первый мяч во встрече был забит уже на 2-й минуте. После паса Гарета Бэйла хозяев вперёд вывел Карим Бензема. Под занавес первого тайма «сливочные» закрепили преимущество в счёте. После передачи Федерико Вальверде первый гол в чемпионате Испании забил Эден Азар. На 61-й минуте бельгиец отметился ещё и первой результативной передачей в Примере. Он ассистировал Луке Модричу. На 69-й минуте Дарвин Мачис, реализовав пенальти, один мяч отыграл. Через 9 минут второй гол в ворота хозяев забил Домингуш Дуарте. Голевую передачу отдал Виктор Диас. Точку в матче поставил Хамес Родригес с паса Альваро Одриосолы.

Гол на 95-й минуте принёс «Ливерпулю» победу в матче с «Лестером»

В матче 8-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал «Лестер Сити». Встреча состоялась в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий «Ливерпуля» Садио Мане на 40-й минуте с передачи полузащитника Джеймса Милнера. В конце встречи счёт сравнял хавбек «Лестера» Джеймс Мэддисон, голевой пас отдал форвард Айосе Перес. Победу хозяевам принёс Милнер, реализовавший пенальти на 95-й минуте.

Мерсисайдцы, набрав 24 очка, возглавляют турнирную таблицу Премьер-лиги, «лисы» (14) занимают третье место.

Это самая трудная победа «Ливерпуля» в сезоне. Даже труднее, чем 4:3 в ЛЧ
Победный гол забит с пенальти в добавленное время. Потом началась драка.

Дубль армянина Адамяна принёс «Хоффенхайму» победу в матче с «Баварией»

«Бавария» уступила «Хоффенхайму» в матче 7-го тура чемпионата Германии. Встреча проходила в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена». Итоговый счёт матча — 1:2.

Победу гостям принёс армянский форвард Саркис Адамян, сделавший дубль. На 54-й минуте он открыл счёт после передачи Денниса Гайгера. На 73-й минуте Роберт Левандовски с паса Томаса Мюллера восстановил паритет. А на 79-й минуте Адамян забил победный мяч. Ассистировал ему Роберт Сков.

Интересно, что для Адамяна это был первый матч в основном составе за «Хоффенхайм». «Бавария» потерпела первое поражение в текущем розыгрыше чемпионата Германии.

«Баварию» остановил Адамян. Кто это вообще такой?
До сих пор он в Бундеслиге не забивал. Ждал «Баварию».

«Динамо» объявило об отставке Хохлова

Московское «Динамо» объявило об отставке Дмитрия Хохлова с поста главного тренера команды.

«Сегодня после матча 12-го тура РПЛ „Оренбург“ — «Динамо» главный тренер команды Дмитрий Хохлов подал в отставку, которая принята руководством клуба в связи с неудовлетворительными результатами. В ближайшее время будет назначен исполняющий обязанности главного тренера", — сообщается в официальном «твиттере» бело-голубых.

«Динамо» после поражения в матче с «Оренбургом» (0:2) опустилось в зону вылета. Бело-голубые, набрав 10 очков, занимают 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Клуб потерпел четыре поражения подряд с учётом Кубка России.

Хохлов отмучился. Отставка, которую ждали
Москвичи опустились в зону вылета и подвели главного тренера под увольнение.

Тедеско должен подписать контракт со «Спартаком» 7 октября

Как стало известно «Чемпионату», Доменико Тедеско в воскресенье, 6 октября, должен прилететь в Москву. Подписание контракта со «Спартаком» намечено на понедельник, 7-е.

На посту главного тренера московского клуба Тедеско сменит Олега Кононова, который на прошлой неделе был отправлен в отставку.

34-летний Тедеско тренировал «Шальке-04» с 2017 по 2019 год. В сезоне-2017/18 клуб под его руководством занял второе месте в Бундеслиге. 15 марта 2019 года Тедеско был уволен после поражения в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:7).

Новому тренеру «Спартака» стоит попробовать сменить схему. Будет интересно
Пришло время строить футбол, исходя из сильных сторон состава и конкретных исполнителей.

Льорис сломал руку за мгновение до того, как пропустил гол от «Брайтона». Видео

Вратарь «Тоттенхэм Хотспур» Уго Льорис сломал руку за мгновение до того, как пропустил гол в стартовом матче 8-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтон энд Хоув Альбион».

Льорис получил серьёзную травму, пытаясь опереться на левую руку, когда упал за линию ворот, отбив перед собой навес с фланга. Сразу после этого мяч добил в ворота Ниль Мопе.

Видео: тяжёлая травма Льориса. Он потерял сознание от боли
Подарил сопернику гол и сломался. Вратарю даже пришлось дать кислородную маску.
Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019