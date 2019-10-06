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«Урал» — «Зенит». Платная прямая трансляция
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11:30 Мск
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Дзюба вышел на первое место в списке лучших ассистентов РПЛ

Дзюба вышел на первое место в списке лучших ассистентов РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба стал автором результативной передачи в выездном матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом». На 3-й минуте встречи 31-летний футболист отдал пас на защитника Бранислава Ивановича, который затем отправил мяч в ворота команды из Екатеринбурга.

Для Дзюбы эта результативная передача стала уже шестой в чемпионате России в нынешнем сезоне. Форвард сине-бело-голубых вышел на первое место в списке лучших ассистентов турнира, опередив полузащитника «Ростова» Алексея Ионова (5) и хавбека «Урала» Николая Димитрова (5).

Матч «Урал» — «Зенит» сейчас проходит в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена». К 15-й минуте счёт 1:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию и платную прямую видеотрансляцию встречи.

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