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«Краснодар» — «Спартак». Платная прямая трансляция
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19:00 Мск
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«Краснодар» — «Спартак»: Петров удвоил преимущество «быков»

«Краснодар» — «Спартак»: Петров удвоил преимущество «быков»
Футбол / РПЛ 0

«Краснодар» удвоил преимущество в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».

На 20-й минуте встречи второй мяч в ворота красно-белых отправил защитник хозяев Сергей Петров. Ари собрал на себя всё внимание соперников и сделал передачу в свободную зону. Петров принял мяч в штрафной и без помех расстрелял ворота Артёма Реброва

Матч «Краснодара» и «Спартака» проходит в Краснодаре на одноимённом стадионе. «Чемпионат» ведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.

Обслуживает матч бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. В роли его ассистентов выступают Роман Усачёв (Ростов-на-Дону) и Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону). Резервный арбитр — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия).

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